Помогите) Осуществить переход: 1)K-K20-KOH-K2SO4 2)P-P2O5-H3PO4-Na3PO4-Ca3(PO4)2
Химия
Помогите) Осуществить переход: 1)K-K20-KOH-K2SO4 2)P-P2O5-H3PO4-Na3PO4-Ca3(PO4)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2K + 2KOH = 2K2O + H2 K2O + H2O = 2KOH 2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O 4P + 5O2 = 2P2O5 P2O5 + 3H2O = 2H3PO4 H3PO4 + 3NaOH = Na3PO4 + 3H2O 2Na3PO4 + 3CaCl2 = Ca3(PO4)2 + 6NaCl
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