0,834; 19,471; 6,352 0,08 до десятых

Математика
0,834; 19,471; 6,352 0,08 до десятых
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,8; 19,5; 6,4; 0,1; как то так
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