Прошу помогите!!!Срочно надо сообщение на тему:"Паук - крестовик".(желательно в биологии).Заранее благодарю!!!
Биология
Прошу помогите!!!Срочно надо сообщение на тему:"Паук - крестовик".(желательно в биологии).Заранее благодарю!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как у большинства представителей паукообразных у крестовика 8 ног, округлое брюхо, на верхней стороне которого есть белые или светлые пятна, образующие некоторое подобие креста, за счет чего и произошло название. Четыре пары глаз, но такое внушительное количество не предмет для зависти, ведь как многие пауки, крестовик практически ничего не видит, различая лишь нечеткие контуры и тени. Самки крупнее самцов, хоть и те и другие весьма малы по рамерам, самки достигают максимума в 4 сантиметра, а самцы всего лишь в 1 сантиметр. Плетут паутину крестовики по ночам, каждый день или раз в 2 дня, чтобы к утру все было готово для ловли добычи. Такая активность обусловлена тем, что в паутину все время попадают крупные насекомые, которые крестовику без надобности. Яд крестовика не опасен для человека, только для мелких насекомых.
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