Приведите в соответствие гормоны и нарушения, возникающее в случае его нехватки. 1 инсулин 2.тироксин 3. соматотропные 4 кортикостероиды А карликовость Б.цукровий диабет В. кретинизм Г.базедова болезнь Д.бронзова болез...

Биология

Приведите в соответствие гормоны и нарушения, возникающее в случае его нехватки. 1 инсулин 2.тироксин 3. соматотропные 4 кортикостероиды А карликовость Б.цукровий диабет В. кретинизм Г.базедова болезнь Д.бронзова болезнь (аддисонова болезнь)

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