Б) 17х-5у+85=0;если у=0 помогите пожалуйста ((((
Алгебра
Б) 17х-5у+85=0;если у=0 помогите пожалуйста ((((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17x-5*0+85=0 17x-0+85=0 17x+85=0 17x=-85 x=-5
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