Сказка из 10 предложений с 3 словами на орфограмму чередующиеся гласные в корне (ка?? кос, лаг лож,бер бир, раст рос 6 класс)
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Сказка из 10 предложений с 3 словами на орфограмму чередующиеся гласные в корне (ка?? кос, лаг лож,бер бир, раст рос 6 класс)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила женщина, с мужем, но детей у них не было. Она убиралась весь день и очень устала. Её муж предложил ей сходить в её собственный сад и отдохнуть там. Она пошла в сад. Какое-то время полежала, отдохнула. Неудержалась и посадила растение. Оно росло, расцветало и радовало всех. Эта женщина с мужем смотрели на него и любовались. Это растение было невиданной красоты. Оно было смесью розы и лилии.
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