Дан текст Сзади мостков стоял огромнейший дуб. Возле него рос НЕКОГДА другой дуб, от которого остался только довольно высокий пень. Из любопытства мы влезли на этот громадный пень все трое, но заняли только маленький краешек. ...

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Дан текст Сзади мостков стоял огромнейший дуб. Возле него рос НЕКОГДА другой дуб, от которого остался только довольно высокий пень. Из любопытства мы влезли на этот громадный пень все трое, но заняли только маленький краешек. Отец мой говорил, что на нём могли бы усесться человек двадцать. Он указал мне зарубки на дубовом пне и растущем дубе и сказал, что местные башкирцы каждые сто лет кладут такие заметки на больших дубах, чтобы можно было определить возраст дерева. Отец прибавил, что он видел дуб значительно толще и что на нём находилось двенадцать заметок. Следовательно, ему было 1200 лет. Отец башкирцам верил. И мне тогда их рассказы казались истиной, не подверженной сомнению. 1.Опредилите тему и главную мысль текста 2.озаглавьте текст 3.подчеркните слова с орфограммой Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова 4.объясните значение выделеного слова(у меня выделено большими буквами) 5.Подберите синонимы к словам огромнейший,истина.Укажите какой часть речи являются эти слова Ребята к понедельнику уже надо сдать тетрадь пж помогите) Буду благодарен,если сделаете

Автор: Гость