Укажите словосочетание(я) в котором(ых) представлено несогласованное определение А)деревенский дом Б)стихи поэта В)городская площадь Г)лодка с парусами
Русский язык
Укажите словосочетание(я) в котором(ых) представлено несогласованное определение А)деревенский дом Б)стихи поэта В)городская площадь Г)лодка с парусами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется, лодка с парусами
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