Сделайте хоть что нибудь...
Окружающий мир
Сделайте хоть что нибудь...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щитовидная железа - тироксин ( воздействует на митохондрии, регулирую прессы окисления и обмен веществ) поджелудочная железа - инсулин, глюкагон ( поддерживает уровень глюкозы в норме, повышает уровень глюкозы в крови) надпочечники - адреналин, норадреналин ( сужение кровеносных сосудов, повышение сахара,)
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