Сделайте хоть что нибудь...

Окружающий мир
Сделайте хоть что нибудь...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щитовидная железа - тироксин ( воздействует на митохондрии, регулирую прессы окисления и обмен веществ) поджелудочная железа - инсулин, глюкагон ( поддерживает уровень глюкозы в норме, повышает уровень глюкозы в крови) надпочечники - адреналин, норадреналин ( сужение кровеносных сосудов, повышение сахара,) 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйсто : Выполните действия 5 2/3 - (1 3/8+2 1/12)
Ответить
Математика
Найдите значение выражения m-(527-n),если m=354,n=249. Нужно сдействиями.
Ответить
Физика
Охарактеризуйте движение: вид движения, начальная скорость, скорость в данный момент времени,ускорение, время движения. Запишите уравнения зависимо...
Ответить
Физика
Мотоциклист движется с постоянной по величине скоростью v, по внешней поверхности полусферы радиуса R, обращённой выпуклостью вверх. При этом он оп...
Ответить
Математика
Памагите пожалуста......
Ответить