Сделайте хоть что нибудь...

Гость: Гость:

Щитовидная железа - тироксин ( воздействует на митохондрии, регулирую прессы окисления и обмен веществ) поджелудочная железа - инсулин, глюкагон ( поддерживает уровень глюкозы в норме, повышает уровень глюкозы в крови) надпочечники - адреналин, норадреналин ( сужение кровеносных сосудов, повышение сахара,)