Помогите пожалуйста решить пример в столбик 35074 :38
Математика
Помогите пожалуйста решить пример в столбик 35074 :38
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35074|38 -342 923 87 -76 114 -114 0 923 - ответ
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