Постройте интервалы .

Музыка
Постройте интервалы .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б2 - си до  м3 - ля до  б3 - си ре м2 - ми фа б3 -фа ля ч1 - пропуск( ничего писать не надо)  м2 - фа соль  м3 - ми соль  б2 -ми фа  б3 - ми соль  
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