Постройте интервалы .
Музыка
Постройте интервалы .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б2 - си до м3 - ля до б3 - си ре м2 - ми фа б3 -фа ля ч1 - пропуск( ничего писать не надо) м2 - фа соль м3 - ми соль б2 -ми фа б3 - ми соль
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