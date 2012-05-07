Б) 4/2/5+3/5/6 В) 7/5/12-(1/5/8+2/1/24)
Математика
Б) 4/2/5+3/5/6 В) 7/5/12-(1/5/8+2/1/24)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С помощью элементарных вычислений получим такие ответы: 1)0,5 2)1/120
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
1.Дайте общую характеристику плауновидным и хвощевидным!!! 2.Что общего в жизненном цикле плауновидных и хвощевидных с папоротниками и в чём прин...
Литература
Русский язык
Посмотри все глаголы, где требуется выбрать букву в окончании, где требуется выбр??ть букву в окончании. К какому спряжению они относятся? Можно ли...
Математика
Математика