B8. срочнооооооо.........
Геометрия
B8. срочнооооооо.........
Ответ(ы):
Гость:
СМ- биссектриса <ACM=45 Внешний B=118 ⇒<ABC=180-118=62 <BAC=18 ⇒<MAC=9 рассмотрим треуг AMC <MAC=9 <ACM=45 <AMC=180-(9+45)=126
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