Бабушка испекла 25пирожков и тут же съела 6 пирожков . Вырази в процентах количеств?? съеденых пирожков .

Математика

Бабушка испекла 25пирожков и тут же съела 6 пирожков . Вырази в процентах количеств?? съеденых пирожков .

Автор: Гость