Бабушка испекла 25пирожков и тут же съела 6 пирожков . Вырази в процентах количеств?? съеденых пирожков .

Математика
Бабушка испекла 25пирожков и тут же съела 6 пирожков . Вырази в процентах количеств?? съеденых пирожков .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25- 100% 6:25х100=24% 24% пирожков съела бабушка.
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