Что такое дань???????? Спасибо
Окружающий мир
Что такое дань???????? Спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дань - это вещи ,драгоценности или трофей который сдают в казну.В настоящее время дань у нас сейчас называется налоги.
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