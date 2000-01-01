Составить предложение с прилагательным, причастием и глаголом.
Русский язык
Составить предложение с прилагательным, причастием и глаголом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неуклюжая Катя, спотыкнувшись, чуть было не упала, но подоспевший вовремя Дима подхватил её на руки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Физика
Высота наклонной плоскости равна 20 м, а длина - 200 м. Чтобы поднять по этой плоскост?? автомобиль массой 2000 кг, нужно приложить силу 5000 Н. Оп...
Українська література
Английский язык
Математика