Составить предложение с прилагательным, причастием и глаголом.

Русский язык
Составить предложение с прилагательным, причастием и глаголом.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неуклюжая Катя, спотыкнувшись, чуть было не упала, но подоспевший вовремя Дима подхватил её на руки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Срочно помогите плизз Даю 70 баллов Нужно сделать 4 а и б
Ответить
Физика
Высота наклонной плоскости равна 20 м, а длина - 200 м. Чтобы поднять по этой плоскост?? автомобиль массой 2000 кг, нужно приложить силу 5000 Н. Оп...
Ответить
Українська література
Допоможіть скласти коротеньку безкінечну казку
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста. Напиши то что ты можешь видеть в названных здесь местах
Ответить
Математика
Сколько мм в одной десятой части метра
Ответить