С 1 га собрали 11 ц зерна. Сколько центнеров зерна собрали с 6,8 га , если с каждого гектара собирали одинаковые количество зерна?

Математика

С 1 га собрали 11 ц зерна. Сколько центнеров зерна собрали с 6,8 га , если с каждого гектара собирали одинаковые количество зерна?

Автор: Гость