С 1 га собрали 11 ц зерна. Сколько центнеров зерна собрали с 6,8 га , если с каждого гектара собирали одинаковые количество зерна?
Математика
С 1 га собрали 11 ц зерна. Сколько центнеров зерна собрали с 6,8 га , если с каждого гектара собирали одинаковые количество зерна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11 ц *6,8 га = 74,8
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