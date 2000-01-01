Как писать в тетрадь план рассказа Носова живая шляпа

Литература
Как писать в тетрадь план рассказа Носова живая шляпа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там текст маленький же. прочитай его и попроси маму помочь,если сам не можешь.
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