Баллада светлана жуковский 1) что вам показалось необычным в этой балладе. 2) Чем вам понравилась или не понравилась герой Светлана? Сразу спасибо)

Гость: Гость:

1.В балладе необычно то ,что через зеркальце она увидела суженного.Это волшебно.Её сон тоже как волшебство.Он похож на явь.Необычно то,как девушки гадали,ведь это тоже загадочно и интересно. 2.мне понравилась Светлана,она была милая,терпелива. В рассказе автор показывает её веселой , когда она во сне встретила суженного. Мы сегодня на уроке проходили.Вроде как-то так! ♥