Барышня крестьянка как соседи померились

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Вот «Ба́рышня-крестья́нка» — повестьАлександра Сергеевича Пушкина из цикла «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина», начатая 19 и законченная 20 сентября 1830 и изданная в 1831 году. Как и повесть «Метель», «рассказана» подставному автору Белкину девицей К. И. Т. Главные герои: Иван Петрович Берестов, его сын Алексей, сосед помещик, помещик-англоман, «настоящий русский барин» Григорий Иванович Муромский, его дочь Лиза.