В дополеозойское время вся территория Казахстана была покрыта морем, лишь одно место представляло сушу, какое?

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Куда отправиться По размеру территория страны, конечно, уступает России, тем не менее, это 3 млн квадратных километров, поэтому направление нужно определить заранее. В приоритете Восточный Казахстан. Отдых здесь - это возможность знакомства с прекрасным, хотя и другие регионы не обделены красивыми местами. Чтобы легче было выбирать, определитесь, чего вы ждете от отпуска. Интересуют экскурсионные туры - добро пожаловать в мир древних храмов и мечетей. Энергия бьет ключом? Тогда специально для вас есть пешие туры по живописным местам, покорение горных вершин, рафтинг и многое другое. Особенно много вариантов для любителей спокойного времяпровождения на пляже. Прекрасными водоемами богат Казахстан. Отдых на берегу многих из них можно сочетать с лечением, а все благодаря наличию уникальных минеральных и грязевых источников. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/148758/kazahstan---otdyih-kaspiyskoe-more---otdyih-kazahstan