Батькові стільки років скільки дочці та синові разом син удвоє старший задочку і ??а 20 років молодший за батька скільки років кожному

Математика

Батькові стільки років скільки дочці та синові разом син удвоє старший задочку і ??а 20 років молодший за батька скільки років кожному

Автор: Гость