Батькові стільки років скільки дочці та синові разом син удвоє старший задочку і ??а 20 років молодший за батька скільки років кожному
Математика
Батькові стільки років скільки дочці та синові разом син удвоє старший задочку і ??а 20 років молодший за батька скільки років кожному
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нехай дочці x років, тоді сину 2x, а батькові 3x або 2x+20 Складемо рівняння: 3x=2x+20 x=20 Отже дочці 20 років, сину 2*20 = 40 років, а батькові 20+40=60 років В-дь: 20,40,60
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