Beautiful nice handsome tall short fat thin strict kind просклонять
Английский язык
Beautiful nice handsome tall short fat thin strict kind просклонять
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Beautiful: 2 склонение. Nice: 2 склонение. Handsome: 2 склонение. Tall: 3 склонение. Short: 3 склонение. Fat: 2 склонение. Thin: 2 склонение. Strict: 2 склонение. Kind: 2 склонение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Теплоход за 4 ч проплыл 136 . сколько км проплывёт теплоход за 7 ч если будет двигаться с той же скоростью
География
Математика
На базу привизли 2 1/3 т яблок одного сорта, а втрого на 1 3/4 т больше. Сколько всег яблок превезли на базу?