Теплоход за 4 ч проплыл 136 . сколько км проплывёт теплоход за 7 ч если будет двигаться с той же скоростью

Математика
Теплоход за 4 ч проплыл 136 . сколько км проплывёт теплоход за 7 ч если будет двигаться с той же скоростью
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)136:4= 34(км.)-за один час. 2)34×7=238(км)-проедет за 7 часов. Ответ:238 км.
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