Теплоход за 4 ч проплыл 136 . сколько км проплывёт теплоход за 7 ч если будет двигаться с той же скоростью

Математика

Теплоход за 4 ч проплыл 136 . сколько км проплывёт теплоход за 7 ч если будет двигаться с той же скоростью

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