Какие географические объекты. Расположены в тихом океане и имеют координаты 28 с.ш. 109з,д.
География
Какие географические объекты. Расположены в тихом океане и имеют координаты 28 с.ш. 109з,д.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28 с.ш. 109 з.д. - это Мексика
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На базу привизли 2 1/3 т яблок одного сорта, а втрого на 1 3/4 т больше. Сколько всег яблок превезли на базу?
Математика
На первый взгляд эта головоломка совсем не похожа на магический квадрат, но это не так. Подумайте и выберите, какой из квадратов – недостающий фраг...