Какие географические объекты. Расположены в тихом океане и имеют координаты 28 с.ш. 109з,д.

География
Какие географические объекты. Расположены в тихом океане и имеют координаты 28 с.ш. 109з,д.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28 с.ш. 109 з.д. - это Мексика
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