Библиотеке нужно переплести 1800 книг. первая мастерская может выполнить эту работ?? за 3 дня , а вторая за 6 дней. за сколько дней переплетут все книги обе мастерские, если будут работать одновременно?( На переплет книги расхо...
Математика
Библиотеке нужно переплести 1800 книг. первая мастерская может выполнить эту работ?? за 3 дня , а вторая за 6 дней. за сколько дней переплетут все книги обе мастерские, если будут работать одновременно?( На переплет книги расходуется одинаковое время)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 мастерская - 3 дня 2 мастерская -за 6 днейм Надо 1800 книг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какое из выделенных имён существительных просто называет предмет; указывает на п??едмет, который совершает действие; называет того, к кому обращают...
Русский язык
Русский язык
Предложения расыпались собери их поставь в конце нужные знаки. Срывать, ветер, сухой, листья с сучьёв дождь, частые лить двор, на, холодно скор...
Физика