Библиотеке нужно переплести 1800 книг. первая мастерская может выполнить эту работ?? за 3 дня , а вторая за 6 дней. за сколько дней переплетут все книги обе мастерские, если будут работать одновременно?( На переплет книги расхо...

Математика

Библиотеке нужно переплести 1800 книг. первая мастерская может выполнить эту работ?? за 3 дня , а вторая за 6 дней. за сколько дней переплетут все книги обе мастерские, если будут работать одновременно?( На переплет книги расходуется одинаковое время)

Автор: Гость