Помогите дам 30 баллов. очень нужно. прошу
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Помогите дам 30 баллов. очень нужно. прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)А потом честные гостиНа кровать слоновой костиПоложили молодыхИ оставили одних.Б) Только вымолвить успела,Дверь тихонько заскрипела,И в светлицу входит царь,Стороны той государь.
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