Помогите мне пожалуйста решить примеры.1)5704-3254=? 4908-573=? 5304-72=? 6709-6528=? 1)4712-91=? 2625-1372=? 4243-3150=? 6457-5275=? Ответы округлите до десятков.
Математика
Помогите мне пожалуйста решить примеры.1)5704-3254=? 4908-573=? 5304-72=? 6709-6528=? 1)4712-91=? 2625-1372=? 4243-3150=? 6457-5275=? Ответы округлите до десятков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5704-3254=2450 2)4908-573=4335 3)5304-72=5232 4)=181 5)=621 6)=1253 7)=1193 8)=1182
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обществознание
Как вы понимаете: "добро-то,что служит сохранению и развитию жизни, зло есть то, что уничтожает жизнь или препятствует ей". КАК ВЫ ЭТО ПОНИМАЕТЕ? П...