Помогите мне пожалуйста решить примеры.1)5704-3254=? 4908-573=? 5304-72=? 6709-6528=? 1)4712-91=? 2625-1372=? 4243-3150=? 6457-5275=? Ответы округлите до десятков.

Математика

Помогите мне пожалуйста решить примеры.1)5704-3254=? 4908-573=? 5304-72=? 6709-6528=? 1)4712-91=? 2625-1372=? 4243-3150=? 6457-5275=? Ответы округлите до десятков.

Автор: Гость