Выписать все Республики, края, автономные круга в составе РФ.а такжегорода федера??ьного значения и автономные области
География
Выписать все Республики, края, автономные круга в составе РФ.а такжегорода федера??ьного значения и автономные области
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Гость:
Города федерального значения: Санкт - Петербург, Москва, Севостополь Автономная облость - Еврейская АО
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