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Биіктен төмендеу. деген синоним
Қазақ тiлi
Биіктен төмендеу. деген синоним
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Гость:
Төмен қулдилау деген соз бар
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