Биография Эдварда грига

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Эдвард Григ, март 1888 года Основная информация Имя при рождении Edvard Hagerup Grieg Дата рождения 15 июня 1843 Место рождения Берген, Норвегия Дата смерти 4 сентября 1907 (64 года) Место смерти Берген, Норвегия Страна Flag of Norway.svg Норвегия Профессии композитор, дирижёр, пианист, музыкальный деятель Инструменты фортепиано Жанры концерт, вокальные произведения, симфонические произведения, камерная музыка, произведения для фортепиано, музыка для театра