Задача приготовитт 350 гр 5% лимонной кислот
Химия
Задача приготовитт 350 гр 5% лимонной кислот
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса вещества = 350*5%/100=17.5 г масса воды = 350=17.5=332.5 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажите суффиксы. расчетливый человек,отраслевой ,прожорливый птенчик, алюминиевый завод,настойчивые требования,фланелевый халат,гостевой билет,мар...
Математика
Магараджа повелел развлекать своих гостей ровно 210 мин, и ни сикундой дольше. снач??ла тансовщицы з развлекали гостей 1 час 38 мин, затем факиры ...