Как сделать таблицу богов древнего египта 5 класс? не меньше 10.
География
Как сделать таблицу богов древнего египта 5 класс? не меньше 10.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начерти таблицу В пепвом столбе пиши-Название богов. Во втором пиши -История. И так в первом столбе пишешь Напирмер:Бог Ра. Во втором его историю,Происхождение тд и т.п
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