Магараджа повелел развлекать своих гостей ровно 210 мин, и ни сикундой дольше. снач??ла тансовщицы з развлекали гостей 1 час 38 мин, затем факиры - 1 ч 27 мин. успеют ли гости увидеть все представление заклинателя змей которое ...

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Магараджа повелел развлекать своих гостей ровно 210 мин, и ни сикундой дольше. снач??ла тансовщицы з развлекали гостей 1 час 38 мин, затем факиры - 1 ч 27 мин. успеют ли гости увидеть все представление заклинателя змей которое длится 29 мин

Автор: Гость