Срочно Помогите пожалуйста упражнение 88

Гость: Гость:

Плещет, мутит и хлещет (настоящее время, мужской род, единственное число) Запела и задела - прошедшее время, женский род, единственное число Пролил и опустил - прошедшее время, мужской род, единственное число Смотрит тонет плывет клюет торопит бьед топит - мужскоц род настоящее время, единственное число