Срочно Помогите пожалуйста упражнение 88
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Срочно Помогите пожалуйста упражнение 88
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плещет, мутит и хлещет (настоящее время, мужской род, единственное число) Запела и задела - прошедшее время, женский род, единственное число Пролил и опустил - прошедшее время, мужской род, единственное число Смотрит тонет плывет клюет торопит бьед топит - мужскоц род настоящее время, единственное число
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