Сочинение на тему "парк" пожалуйста

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Прогулка в парке — это изумительные впечатления, которые сменяют друг-друга. Каждый сезон года приносит обычной прогулке необычное звучание. Этот изумительный круговорот открывает для нас новый мир эмоций, который начинается с весенней сказки. Весна всегда особенно пахнет. Она как утренняя свежесть, которая способна продержатся не один день. Особенно, это заметно в парке. Именно там весна живет, там ее обитель и вся красота. Парк весной — преображается. Он начинает жить, наполняя легкие свежим воздухом. Вон там — неугомонный муравей тащит свою крошечную хлебную крошку, а чуть дальше — солидный черный жук, смешно шевеля усами, спешит к своей норе. Прогулка парковыми аллеями наполнена радостью и спокойствием, которое находиться в сопровождении особенного, любимого аромата. И в это же время, холодные парковые лавочки подставляют бока солнечным лучикам, и вот-вот примут первых посетителей. Но пока: неспешная прогулка, пение птиц, приятные мысли… Бегом, бегом! Летний парк обещает множество развлечений и настоящих улыбок. Солнце, радость, детский смех вокруг и атмосфера абсолютного счастья. Как же прекрасна прогулка этим чудным местом! Птицы поют веселее, кувыркаются в небе и выписывают чудные пируэты. Разнообразие красок и пьянящий запах цветов радуют не только взгляд, но и сердце. КОНЕЦ