Система уравнений xy-2x -2y=2 и xy+x+y=29

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Xy-2x-2y=2 xy+x+y=29 Решаем методом сложения (вычитания). Из первого уравнения отнимаем второе: xy-xy-2x-x-2y-y=2-29 -3x-3y=-27 -3(x+y)=-27 x+y=-27:(-3) x+y=9 Преобразуем первое уравнение xy-2(x+y)=2 и подставим вместо х+у значение 9 xy-2*9=2 xy-18=2 xy=2+18 xy=20 Из выражения х+у=9 находим х=9-х. Вместо х подставляем 9-у (9-у)*у=20 9у-у²=20 -у²+9у-20=0 D=9²-4*(-1)*(-20)=81-80=1 y=(-9-1)/-2=5 x=9-5=4 y=(-9+1)/-2=4 x=9-4=5