Постройте в координатной плоскости прямоугольник ABCD, если A(-1:-2) B(-1;2) C(2;2) D(2;-2). Найд??те его площадь. (За единичный отрезок принято 2 клетки.) напишите срочно пожалуйста.
Алгебра
Постройте в координатной плоскости прямоугольник ABCD, если A(-1:-2) B(-1;2) C(2;2) D(2;-2). Найд??те его площадь. (За единичный отрезок принято 2 клетки.) напишите срочно пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вось держи лапулкчка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Определите, кто производит большее давление на пол квартиры: бульдог массой 25 кг, ??го хозяин массой 80 кг или сын хозяина массой 35 кг, если изве...
Другие предметы
Русский язык
Другие предметы