Постройте в координатной плоскости прямоугольник ABCD, если A(-1:-2) B(-1;2) C(2;2) D(2;-2). Найд??те его площадь. (За единичный отрезок принято 2 клетки.) напишите срочно пожалуйста.

Алгебра
Постройте в координатной плоскости прямоугольник ABCD, если A(-1:-2) B(-1;2) C(2;2) D(2;-2). Найд??те его площадь. (За единичный отрезок принято 2 клетки.) напишите срочно пожалуйста.
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Гость:
Вось держи лапулкчка
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