Постройте в координатной плоскости прямоугольник ABCD, если A(-1:-2) B(-1;2) C(2;2) D(2;-2). Найд??те его площадь. (За единичный отрезок принято 2 клетки.) напишите срочно пожалуйста.

Алгебра

Постройте в координатной плоскости прямоугольник ABCD, если A(-1:-2) B(-1;2) C(2;2) D(2;-2). Найд??те его площадь. (За единичный отрезок принято 2 клетки.) напишите срочно пожалуйста.

Автор: Гость