Помогите пожалуйста номера с 1 до 10 пожалуйста!!!!

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Помогите пожалуйста номера с 1 до 10 пожалуйста!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) D  2)C5 3)A  4)C  5)D 6)Е  7)C 8)1  9)4  10) 1а 2b 3c 
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