Исследовать ряд на абсолютную и условную сходимость
Математика
Исследовать ряд на абсолютную и условную сходимость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как ряд из абсолютных величин (модулей) расходится, то нет абсолютной сходимости. Но выполняются условия признака Лейбница. Поэтому заданный знакочередующийся ряд сходится условно.
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