Укажите суффиксы. расчетливый человек,отраслевой ,прожорливый птенчик, алюминиевый завод,настойчивые требования,фланелевый халат,гостевой билет,марливая повязка
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Укажите суффиксы. расчетливый человек,отраслевой ,прожорливый птенчик, алюминиевый завод,настойчивые требования,фланелевый халат,гостевой билет,марливая повязка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ив,ек,ев,ив,чик,ев,ив,а-н(два разных суффикса),ев,ев,ив
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