Когда и скем был открыт переодический закон современны формулированный закон

Химия
Когда и скем был открыт переодический закон современны формулированный закон
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Периодический закон был открытый Д.И. Менделеевым в 1869 году при сопоставлении свойств известных в то время химических элементов и величин их атомных масс. Свойства химических элементов и образованных ими веществ находятся в периодической зависимости от их атомной массы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Задача приготовитт 350 гр 5% лимонной кислот
Ответить
Русский язык
Укажите суффиксы. расчетливый человек,отраслевой ,прожорливый птенчик, алюминиевый завод,настойчивые требования,фланелевый халат,гостевой билет,мар...
Ответить
Математика
Исследовать ряд на абсолютную и условную сходимость
Ответить
География
Как сделать таблицу богов древнего египта 5 класс? не меньше 10.
Ответить
Математика
Магараджа повелел развлекать своих гостей ровно 210 мин, и ни сикундой дольше. снач??ла тансовщицы з развлекали гостей 1 час 38 мин, затем факиры ...
Ответить