Когда и скем был открыт переодический закон современны формулированный закон
Химия
Когда и скем был открыт переодический закон современны формулированный закон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периодический закон был открытый Д.И. Менделеевым в 1869 году при сопоставлении свойств известных в то время химических элементов и величин их атомных масс. Свойства химических элементов и образованных ими веществ находятся в периодической зависимости от их атомной массы.
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