Біологія 6 клас. яка послідовність етапів розмноження клітини. варіанти:1).утвор??ється ядерна оболонка,ділиться цитоплазма ; 2). хромосоми діляться поздовжньо на 2 половинки; 3.) хромосоми стають помітними; 4) хромосоми згод...

Биология
Біологія 6 клас. яка послідовність етапів розмноження клітини. варіанти:1).утвор??ється ядерна оболонка,ділиться цитоплазма ; 2). хромосоми діляться поздовжньо на 2 половинки; 3.) хромосоми стають помітними; 4) хромосоми згодом розходяться. Спасибо.
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