Биология что такое локус

Биология
Биология что такое локус
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Место гена в хромосоме
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Гусеница проползла по ветке до ствола яблони 3 дм что составило четвёртую часть всего её пути до земли. Поставь вопрос и реши задачу.
Ответить
Математика
Из двух населенных пунктов одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста.Скорость одного - 14 км/ч,а другого - 10 км/ч.На сколько кил...
Ответить
Русский язык
Краткое оброзное народное изречение с назидательным ссодержанием
Ответить
Математика
На каникулах ваня был в спортивном лагере 3 недели, а в деревне у бабушки - на 1 неде??ю больше, чем в лагере. сколько всего недель ваня был в спор...
Ответить
Русский язык
подобрать проверочное слово, вставить пропущенную букву. п-шли,зах-тели, п-остроить, с-рвал,наш-л,зак-пела,в-ткнула,зав-зал,п-лучился,с-л-минка,жуч...
Ответить