подобрать проверочное слово, вставить пропущенную букву. п-шли,зах-тели, п-остроить, с-рвал,наш-л,зак-пела,в-ткнула,зав-зал,п-лучился,с-л-минка,жуч-к, мыш-нок,-рех, верё-ка, л-сточек, к-раблик, цыпл-нок, жуч-к, реч-ка, литоч-к

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подобрать проверочное слово, вставить пропущенную букву. п-шли,зах-тели, п-остроить, с-рвал,наш-л,зак-пела,в-ткнула,зав-зал,п-лучился,с-л-минка,жуч-к, мыш-нок,-рех, верё-ка, л-сточек, к-раблик, цыпл-нок, жуч-к, реч-ка, литоч-к
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пошли(по-приставка),захотели(хОчется),сорвал(со-приставка), нашел(шЕдший),закипела(словарное слово),воткнула(во-приставка),завязал(завЯжет),получился(словарное слово),соломинка(словарно слово),мышонок(оное-суффикс),орех(словарное слово),веревка(веревочка),листочек(лИст),кораблик(словарное слово),цыпленок(енок-суффикс),жучок(ок-суффикс),речка(чк,чн пиши без ь)
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