От ворот до дверей школы 63 м Федя прошёл седьмую часть этого растояния. сколько ме??ров осталось пройти Феде

Математика

От ворот до дверей школы 63 м Федя прошёл седьмую часть этого растояния. сколько ме??ров осталось пройти Феде

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