От ворот до дверей школы 63 м Федя прошёл седьмую часть этого растояния. сколько ме??ров осталось пройти Феде

Математика
От ворот до дверей школы 63 м Федя прошёл седьмую часть этого растояния. сколько ме??ров осталось пройти Феде
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
63:7*1=9 М. 63-9=54 М. ответ: Феде осталось пройти 54 М.
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