Перевод текста. Пожалуйста. Сама не могу перевести. Время очень мало.

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Перевод текста. Пожалуйста. Сама не могу перевести. Время очень мало.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Застенчивость распространенная проблема,особенно среди  подростков.Хорошие новости:ты можешь побороть застенчивость,или хотя бы научиться преодолевать ее.Один из лучших способов преодолеть застенчивость-"отрепитировать"ситуации,которые заставляют тебя робеть.Таким образом,если ты ненавидишь разговаривать с мальчиками,тебе надо быть храброй:начни просо со слова "привет",адресованного какому-нибудь мальчику.И если ты ненавидишь отвечать на вопросы в классе,отвечай сама,когда знаешь ответ. Когда проделаешь это несколько раз,сама удивишься,почему ты была такой застенчивой. Не терзай себя,если допустила ошибку-ты всего лишь человек!Прости себя и исправь ошибку
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