Перевод текста. Пожалуйста. Сама не могу перевести. Время очень мало.
Английский язык
Перевод текста. Пожалуйста. Сама не могу перевести. Время очень мало.
Ответ(ы):
Гость:
Застенчивость распространенная проблема,особенно среди подростков.Хорошие новости:ты можешь побороть застенчивость,или хотя бы научиться преодолевать ее.Один из лучших способов преодолеть застенчивость-"отрепитировать"ситуации,которые заставляют тебя робеть.Таким образом,если ты ненавидишь разговаривать с мальчиками,тебе надо быть храброй:начни просо со слова "привет",адресованного какому-нибудь мальчику.И если ты ненавидишь отвечать на вопросы в классе,отвечай сама,когда знаешь ответ. Когда проделаешь это несколько раз,сама удивишься,почему ты была такой застенчивой. Не терзай себя,если допустила ошибку-ты всего лишь человек!Прости себя и исправь ошибку
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпиши сначала словосочетания с собирательными числительными а затем с несобира??ельными. Три поросёнка , семеро козлят , тридцать три богатыря ...
Русский язык
Математика
Петя съел у 2 раза меньше за Николая и на 2 больше за Валентину . Всего они съели 14 орехов . Сколько орехов съел каждый
Русский язык