Периметр равнобедренного треугольника равен 1м, а основание равно 0,4м. Найдите длину боковой стороны.
Геометрия
Периметр равнобедренного треугольника равен 1м, а основание равно 0,4м. Найдите длину боковой стороны.
Ответ(ы):
Гость:
1 метр- 0.4 м= 0.6 это 2 боковые. 0.6:2= 0.3 м. - одна боковая сторона. т.к. в равнобедренном треугольнике боковые стороны равны.
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