Периметр равнобедренного треугольника равен 1м, а основание равно 0,4м. Найдите длину боковой стороны.

Геометрия
Периметр равнобедренного треугольника равен 1м, а основание равно 0,4м. Найдите длину боковой стороны.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 метр- 0.4 м= 0.6 это 2 боковые. 0.6:2= 0.3 м. - одна боковая сторона. т.к. в равнобедренном треугольнике боковые стороны равны.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевод текста. Пожалуйста. Сама не могу перевести. Время очень мало.
Ответить
Математика
Найди значения выражений:545+356-(49+678)
Ответить
Русский язык
Выпиши сначала словосочетания с собирательными числительными а затем с несобира??ельными. Три поросёнка , семеро козлят , тридцать три богатыря ...
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему - " Мои лучшие каникулы"
Ответить
Математика
Петя съел у 2 раза меньше за Николая и на 2 больше за Валентину . Всего они съели 14 орехов . Сколько орехов съел каждый
Ответить