(Биология) одинаков ли генотип у бабочки и гусеницы???

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Да. Гусеницы это личиночная форма бабочки, которые относятся к отряду Бабочки, или Чешуекрылые (Lepidoptera от греч. lepis - чешуя и pteron - крыло) и характеризуются присутствием не более 5 пар брюшных ног, чем и отличаются от так называемых ложных гусениц "ложногусениц" (Hymenoptera), принадлежащих к перепончатокрылым и имеющих 6-8 пар ног. Гусеницы бабочек: а - пяденицы; б - тонкопряда; в - кистехвоста. Ложными гусеницами называются свободно живущие личинки перепончатых, имеющие тоже развитую голову, грудные и брюшные ноги, но отличающиеся от настоящих гусениц тем, что имеют обыкновенно 6 - 8 пар брюшных ног и ноги эти лишены крючьев, между тем как у гусениц обыкновенно не более 5 пар брюшных ног и они вооружены крючьями. Часто ложногусеницами называют личинок всех семейств надсемейства пилильщиков (Tenthredinoidea). Кроме того, у ложногусениц отсутствуют прилобные швы, нижнегубной прядильный сосочек и имеется лишь по одному простому глазку с каждой стороны головы.