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Качественная реакция на сульфид ионы
Химия
Качественная реакция на сульфид ионы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na2S+Pb(NO3)2=2NaNO3+PbS черный
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